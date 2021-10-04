Росавиация заявила, что трем авиакомпаниям нужно улучшить меры безопасности

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Как минимум трем российским авиакомпаниям - "Камчатскому авиационному предприятию", "Витязь-аэро" и "Аэросервису" - необходимо улучшить меры безопасности полетов, следует из сообщения Росавиации по итогам совещания с авиакомпаниями.

"Со стороны специалистов центрального аппарата Росавиации было указано на недостаточность принимаемых руководством этих авиакомпаний действий в рамках системы управления безопасностью полетов (СУБП). Требуется внести корректирующие решения в организационные структуры, в иерархию ответственности каждого подразделения авиапредприятия, участвующего в организации полетов. Кроме того, требуется постоянное и системное совершенствование руководящих принципов и процедур СУБП", - отмечается в сообщении Росавиации.

С августа Росавиация проводит проверку 35 авиакомпаний. В ходе проверок специалисты выявили "несоответствия требованиям федеральных авиационных правил, основными из которых явились: слабая организация работы и управления должностных лиц, формальное прохождение предварительных подготовок при организации и выполнении полетов, неудовлетворительное поддержание летной годности воздушных судов, несвоевременное прохождение периодической подготовки и квалификационных проверок членов кабинных экипажей".

Заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой на совещании также обратил внимание на то, что некоторые ошибки пилотов связаны с решениями руководства авиакомпаний и свидетельствуют "о неблагополучной ситуации с управлением персоналом, финансовым состоянием организации, о низком уровне трудовой и корпоративной дисциплины, а также культуры безопасности полетов".

6 июля самолет "Камчатского авиапредприятия" разбился в районе поселка Палана, погибли 28 человек - все, кто находился в самолете. 12 августа вертолет Ми-8 компании "Витязь-аэро", в котором находились 16 человек, в том числе 13 пассажиров, упал в Курильское озеро в Кроноцком заповеднике на Камчатке. Позже Росавиация запретила компании коммерческую перевозку пассажиров. В сентябре самолет L-410 "Аэросервиса" совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска.