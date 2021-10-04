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Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,49%

Индекс РТС поднялся на 0,23%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом индексов Мосбиржи на 0,49%, до 4106,89 пункта, РТС - на 0,23%, до 1775,49 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 4 113,92 пункта (+0,66%), индекс РТС - до 1 778,51 пункта (+0,4%).

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 0,55% - до $78,84 за баррель. Нефть сорта WTI подешевела на 0,57% и торгуется на уровне $75,45 за баррель.

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