Власти Великобритании намерены изучить налоговую информацию Pandora Papers

ЛОНДОН, 4 октября. /ТАСС/. Налоговые органы Великобритании внимательно изучат финансовые документы, опубликованные Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ) об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей под названием Pandora Papers ("Досье Пандоры"). Об этом заявил в понедельник глава Минфина Соединенного Королевства Риши Сунак телеканалу Sky News .

Пока же, по словам министра, ему "сложно их комментировать с учетом того, что они только что появились". "Конечно же, Управление по налогам и таможенным пошлинам (HM Revenue & Customs, HMRC) Великобритании внимательно изучит такую информацию" на предмет получения полезных данных, добавил Сунак.

Базирующийся в Вашингтоне Международный консорциум журналистских расследований опубликовал в воскресенье выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах ряда мировых политиков.