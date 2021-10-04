"Магнит" назначил директора по цифровым технологиям

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Магнит" ввел новую должность в компании - директор по цифровым технологиям, ее занял Юрий Мисник, говорится в сообщении ретейлера.

"ПАО "Магнит"… объявляет о назначении Юрия Мисника на должность директора по цифровым технологиям", - говорится в сообщении.

Он будет отвечать за реализацию стратегии цифровой трансформации компании, разработку портфеля цифровых продуктов, модернизацию операционной деятельности компании за счет внедрения современных технологий и инноваций, развития IT-инфраструктуры, использования продвинутой аналитики и оптимизации бизнес-процессов. Мисник будет напрямую подчиняться президенту, генеральному директору "Магнита" Яну Дюннингу, отмечается в сообщении.

Мисник имеет более чем двадцатилетний опыт работы в области технологий в таких компаниях, как Microsoft, Amazon Web Services, HSBC и Национальный банк Австралии (NAB). С конца 2019 года он занимал должность главного директора по технологиям группы в First Abu Dhabi Bank (FAB) и отвечал за разработку технологической стратегии группы, обеспечивая подготовку FAB к переходу на следующее поколение цифровых банковских услуг, говорится в сообщении.

Сеть "Магнит" на 30 июня 2021 года насчитывала 22 344 магазина: 15 348 магазинов у дома, 469 супермаркетов "Магнит Семейный" и 6 527 магазинов дрогери, расположенных в 3 802 населенных пунктах Российской Федерации.