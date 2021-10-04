В США заявили, что Китай в некоторых случаях не выполнял обязательства по торговой сделке

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Китай в некоторых случаях якобы не выполнял взятые на себя обязательства в рамках первой фазы американо-китайского торгового соглашения. Об этом сообщила представитель вашингтонской администрации высокого ранга на спецбрифинге для журналистов.

"Согласно данным, которые мы видели, [у Китая] есть некоторые обязательства, которые не были выполнены, и мы считаем, что результаты соглашения в целом неоднозначны", - сказала она. В понедельник, продолжила ведущая брифинга, представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай "укажет на неспособность Китая реформировать свою нерыночную политику и выполнять обязательства, которые он взял на себя в ходе переговоров на высоком уровне с американскими чиновниками в последние 15 лет".

"Мы вернемся к рассмотрению первой фазы [торгового] соглашения и подчеркнем, что Китай должен выполнять взятые на себя обязательства", - сказала она. По версии представителя администрации, "первый шаг на начальном этапе - это убедить Китай выполнить свои обязательства по первой фазе и обсудить с ним те сферы, в которых, по мнению США, не достигнуто желаемых результатов".

Как добавил другой представитель исполнительной ветви власти, принимавший участие в брифинге, президент Джо Байден считает, что в ходе "первой фазы не удалось в значительной степени решить вызывающие обеспокоенность [США] фундаментальные вопросы, связанные с торговой практикой Китая". "Важно, чтобы Китай выполнял взятые на себя обязательства и обещания. К ним относятся обещания, которые Китай дал в рамках первой фазы сделки и которые принесут выгоду рабочим, фермерам и производителям по всей Америке", - подчеркнул он.

"Президент Байден в отличие от своего предшественника намерен привлечь Китай к ответу там, где Китай не выполняет свои обязательства. Байден также считает, что мы должны использовать все имеющиеся у нас средства, чтобы политика Китая в сфере экономики и торговли не навредила американским рабочим и предприятиям", - добавил чиновник.

О торговых отношениях двух стран

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа развязала торговую войну с КНР, в ходе которой Вашингтон ввел пошлины на импорт китайских товаров на сотни миллиардов долларов.

15 января 2020 года стороны оформили в Вашингтоне первую фазу торговой сделки. Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд и $123,3 млрд соответственно в течение первого и второго года действия соглашения.

Год назад тогда еще кандидат на пост президента США Джо Байден заявил, что, по его мнению, первая фаза торговой сделки с КНР провалилась. Однако в декабре, уже после победы на президентских выборах, он объявил, что не планирует "каких-либо незамедлительных действий" для внесения в сделку изменений.