Минсельхоз прогнозирует снижение экспортной пошлины на подсолнечное масло

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на подсолнечное масло в ноябре 2021 года снизится до $194,5 за тонну против $227,2 в октябре. Об этом говорится в материалах Минсельхоза.

Ставка рассчитана исходя из индикативной цены $1277,9 за тонну.

Согласно решению правительства РФ, принятому в апреле 2021 года, пошлина составит 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц, уменьшенное на величину корректирующего коэффициента - $50 за 1 тонну) и базовой ценой, которая установлена в $1 тыс. за тонну. Решение распространяется на продукцию, вывозимую из России за пределы ЕАЭС.

По мнению правительства, это поможет отрегулировать объемы вывоза и переориентировать участников рынка на экспорт сельхозтоваров с высокой добавленной стоимостью.