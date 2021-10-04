Рейс Utair из Москвы в Минск станет ежедневным с 17 октября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 17 октября увеличивает частоту полетов из Москвы в Минск до семи раз в неделю, рейсы будут выполняться на Boeing 737-800. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика в понедельник.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе Utair, авиакомпания с 31 марта 2021 года возобновила полеты из Москвы в Минск, как только были разрешены полеты по данному направлению. Перевозчик сообщал, что с 17 августа увеличил частоту полетов из Москвы в Минск до шести раз в неделю - рейсы начали выполняться каждый день, кроме воскресенья.

"С 17 октября Utair увеличивает частоту полетов из Москвы в Минск до семи раз в неделю. Рейсы будет выполнять комфортабельный Boeing 737-800, рассчитанный на 186 пассажиров", - говорится в сообщении.

Стоимость билетов - от 2,5 тыс. рублей, время в пути - 1,5 часа. Вылет из Москвы в 09:55, из Минска - в 12:30. "После снятия ковидных ограничений на авиасообщение с Беларусью мы оперативно получили все необходимые разрешения и вернули рейс в расписание. С октября делаем его ежедневным, чтобы нашим пассажирам было еще удобнее планировать свои поездки", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).