В "Полюсе" предупредили о риске исчерпания разведанных запасов золота в РФ через 10-20 лет

ТАСС, 4 октября. Российские золотодобытчики могут столкнуться с недостатком разведанных и вероятных запасов золота на горизонте 10-20 лет, заявил генеральный директор крупнейшего в РФ производителя золота "Полюса" Павел Грачев в интервью РБК.

По оценке "Полюса", сейчас разведанные и вероятные запасы золота в России составляют 7,5-8 тыс. тонн, а производство металла - на уровне 330 тонн в год.

"Если эту тенденцию не переломить, то уже на горизонте 10-20 лет отрасль может столкнуться со структурным недостатком сырьевой базы", - сказал Грачев в интервью изданию. Для исправления ситуации, по мнению главы "Полюса", нужно кратно увеличить частные инвестиции в геологоразведку.

По словам Грачева, разведанных и вероятных запасов у самого "Полюса" хватит на 37 лет.

"Полюс" обладает крупнейшими запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 104 миллиона унций).

Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия) и включают пять действующих рудников, золотоносные россыпи и ряд проектов в стадии строительства и развития.