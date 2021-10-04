Омбудсмен: национальным чемпионам нужна гибкая схема для привлечения инвестиций

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Быстрорастущим технологическим компаниям (национальным чемпионам) для наращивания потенциала нужны новые союзники в госсекторе и за его пределами, а также инвестиции, заявила ТАСС общественный омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний-лидеров, первый заместитель генерального директора фонда "Иннопрактика" Наталья Попова. Она не исключила, что и сама могла бы инвестировать в национальных чемпионов, если будет выстроена понятная и гибкая схема этого процесса.

"Для наращивания потенциала национальным чемпионам нужны новые союзники как в госсекторе, так и за его пределами, а инвестирование может ускорить экономический рост таких компаний. Консолидация усилий представляется выгодной для всех заинтересованных сторон. Поэтому задача в том, чтобы структурировать отношения в такой форме, которая максимально удовлетворяет интересам и компаний, и инвесторов, и государства", - сказала Попова.

"Четко выстроенная, понятная всем сторонам гибкая схема способна привлечь многих, в том числе частных, инвесторов. Не скрою, что тогда и сама с гораздо большим интересом могла бы рассматривать участие в инвестициях в национальных чемпионов", - добавила она.

Оптимальный подход для инвестиций в национальных чемпионов, по мнению первого заместителя гендиректора "Иннопрактики", - smart money. "Такие инвестиции в совокупности с компетенциями и опытом инвестора могут помочь в выходе на новые рынки, оказать содействие в операционном управлении и GR, не накладывая бюрократическую нагрузку на существующую команду", - пояснила Попова.

По ее словам, национальные чемпионы способны достичь отраслевого или глобального лидерства в среднесрочной перспективе, прежде всего, благодаря темпам роста своей выручки и экспортоориентированности. "В отличие от компаний ранней стадии (стартапов) инвестиции в национальных чемпионов носят менее рискованный характер. История национальных чемпионов, их текущий анализ и оценка перспектив не вызывает сомнений, что большинство этих компаний в состоянии вернуть привлеченные инвестиции", - сказала Попова.

О появлении "единорогов" в России

По мнению Поповой, в России существуют компании - потенциальные "единороги" [компании-стартапы, капитализация которых за короткий период превысила $1 млрд].

"Несомненно, что будущие "единороги" в России есть. Несмотря на то, что большинство "единорогов", как правило, относятся к сегменту "цифры" и финтеха, практически в любой технологической отрасли, в том числе диптехе и биотехе, возможно, их появление за счет реализации компаниями своего технологического потенциала", - сказала она.

"Здесь очень важно отметить, что компаниями-"единорогами" становятся, как правило, стартапы, которые получают оценку капитализации в размере $1 млрд. Оценка осуществляется со стороны инвестора и чаще всего отражает его ожидания от будущего развития компании, а, следовательно, носит скорее "умозрительный" характер", - указала Попова.

Среди национальных чемпионов есть несколько компаний с очень значимым потенциалом на российском и глобальном рынке, отметила она.

"Это, например, компания "Биокад" - биофармацевтическая компания, фокусирующаяся на препаратах для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Среди национальных чемпионов есть компания "СуперОкс", которая осуществляет разработку и производство уникальных материалов, обладающих свойствами высокотемпературной сверхпроводимости и изделий на их основе. Можно также отметить национального чемпиона компанию "Геоскан", являющуюся одним из мировых лидеров в области геологоразведки с использованием БПЛА и шоу-дронов", - добавила Попова.