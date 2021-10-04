Ростех, Роснано и Ishvan Pharmaceutical будут вместе выпускать вакцины в Калужской области

ГЕЛЕНДЖИК, 4 октября. /ТАСС/. Ростех, Роснано и Ishvan Pharmaceutical из ОАЭ планируют создать совместное производство вакцин в Калужской области. Соответствующее соглашение компании подписали на форуме "Биотехмед", передает корреспондент ТАСС с места события.

Как сообщили в Ростехе, соглашение предполагает создание производства на базе компании "Фарм Эйд Лтд" по выпуску вакцин для профилактики ротавирусной инфекций, ветряной оспы, вируса папилломы человека, а в перспективе и от других заболеваний.

"Госкорпорация Ростех, группа "Роснано" и фармацевтическая компания Ishvan Pharmaceutical построят в Калужской области уникальный производственный комплекс по выпуску "живых" и инактивированных вакцин. Предполагается, что к 2025 году производственная мощность нового предприятия достигнет 4 млн доз препаратов в год", - сообщил Ростех.

Предприятие будет использовать технологические процессы крупнейшего в мире производителя вакцин компании Serum Institute of India с полной локализацией на территории России.

При создании производства задействуют компетенции Ростеха в области реализации крупных инфраструктурных проектов и интеллектуальный потенциал группы "Роснано" в том числе в части предоставления научной экспертизы.

Мощности нового биофармацевтического производства позволят закрыть национальный календарь профилактических прививок полностью отечественными вакцинами, отметил старший управляющий директор УК "Роснано" Иван Ожгихин.