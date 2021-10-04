"Фарм эйд" в 2024 году запустит новый биофармацевтический комплекс в Калужской области

ТАСС, 4 октября. Фармацевтическая компания "Фарм эйд" создаст биофармацевтический производственный комплека полного цикла в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области, который планируется запустить в 2024 году, говорится в сообщении компании со ссылкой на генерального директора Азамата Метова.

"Мы намерены создать уникальный в своем роде производственный комплекс полного цикла, спроектированный с использованием современных высокоскоростных технологий производства "живых" и инактивированных вакцин, а также моноклональных антител. Наша стратегия предусматривает поэтапную локализацию производства от вторичной упаковки, розлива и до наработки антигенов", - отметил Метов.

Производственный комплекс будет создан на базе частично построенного объекта, расположенного в индустриальном парке "Ворсино". "Фарм эйд" приобрела земельный участок у компании "Новамедика", входящей в группу "Роснано".

Биофармацевтический комплекс площадью более 20 тыс. кв. м планируется запустить в конце 2024 года, на начальном этапе он сможет производить более 4 млн доз вакцин в год. В этом же году на площадке в Калужской области планируется начать производство вакцины для профилактики ротавирусной инфекции, регистрационное удостоверение на которую "Фарм эйд" получила в конце июня 2021 года.

Ранее компания заключила соглашение о лицензировании технологий с крупнейшим индийским производителем вакцин Serum Institute of India Pvt. Ltd. и индийской фармацевтической компанией Zydus Cadila.