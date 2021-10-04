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Авиакомпания Azur Air начнет выполнять рейсы из Минеральных Вод в Казань с 29 октября

В аэропорту Минвод сообщили, что рейсы будут носить регулярный характер и выполняться один раз в неделю по пятницам

ПЯТИГОРСК, 4 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Azur Air с 29 октября начнет летать из Минеральных Вод в Казань. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба аэропорта Минвод.

"Авиакомпания Azur Air начнет выполнять рейсы в Казань с 29 октября 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут носить регулярный характер и выполняться один раз в неделю по пятницам. Длительность полета составит два часа.

Международный аэропорт Минеральные Воды является крупнейшим на Северном Кавказе. Общий пассажиропоток в 2020 году составил 1,8 млн человек.

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