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Цена Brent на бирже ICE превысила $81 за баррель

В последний раз стоимость нефти этой марки превышала эту отметку в октябре 2018 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 2,59% и достигла $81,46 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:45 мск.

По состоянию на 16:50 мск нефть марки Brent торговалась на отметке $81,66 за баррель (+3%). В последний раз стоимость Brent превышала $81 за баррель в октябре 2018 года.

Стоимость нефти продолжает расти на фоне рекомендаций мониторингового комитета ОПЕК+ восстановить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.

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