Минцифры предлагает установить ключевые показатели контроля за обработкой личных данных

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минцифры разработало проект постановления правительства РФ, устанавливающий ключевые показатели контроля за обработкой персональных данных. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

"Минцифры в соответствии с требованиями 248-ФЗ предлагает закрепить на законодательном уровне ключевой показатель федерального контроля за обработкой персональных данных, достижение которого будет иллюстрировать результативность контрольной (надзорной) деятельности. В соответствии с предлагаемыми целевыми показателями, начиная с 2022 г., доля лиц, в отношении которых будут выявляться нарушения законодательства, будет снижаться, что позволит минимизировать риски нарушения законодательства в области персональных данных, и, как следствие, повысить защищенность персональных данных наших граждан", - сообщили ТАСС в министерстве.

Согласно проекту постановления, доля лиц, в отношении которых будут выявляться нарушения законодательства по итогам плановых проверок, в 2022 году составит 90%, в 2023 году - 89%, в 2024 году - 88%, в 2025 году - 87%, в 2026 году - 86%.

Принятие и реализация постановления правительства РФ не потребуют дополнительных расходов, указывается в документе.