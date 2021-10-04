ФТС в январе - сентябре увеличила перечисления в бюджет на 49%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе - сентябре 2021 года увеличила перечисления в федеральной бюджет на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 4,808 трлн рублей, говорится в сообщении службы.

"За девять месяцев 2021 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 4,808 трлн рублей. <...> По сравнению с аналогичным периодом 2020 года сумма доходов федерального бюджета, администрируемых ФТС России, увеличилась на 49%, или 1,592 трлн рублей", - отмечается в сообщении.

Этот показатель также оказался на 33% выше прогнозного задания.

По данным ФТС, платежи, взимаемые при импорте товаров, составили 3,131 трлн рублей - их поступления по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 34%. Экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых ФТС, составила 1,533 трлн рублей (32% от общей суммы перечислений ведомства).