ВТБ планирует стать участником Russian Open Source Foundation

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. ВТБ планирует принять участие в фонде для развития софта с открытым кодом (open-source) Russian Open Source Foundation. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе банка.

"ВТБ активно поддерживает меры, направленные на развитие ПО с открытым исходным кодом в России и планирует стать участником Russian Open Source Foundation. Работа данной организации будет способствовать созданию, внедрению и развитию конкурентных импортонезависимых продуктов на российском рынке", - говорится в сообщении.

Участие в обсуждении также подтвердил Сбер. В "Яндексе" и Mail.ru Group не комментируют данную инициативу.

Гендиректор и управляющий партнер Arenadata Сергей Золотарев сообщил ТАСС, что компания планирует принимать активное участие в работе фонда. "Мы уже участвовали в разработке дорожной карты и в проработке стратегии развития open-source в России, планируем и дальше принимать самое активное участие в работе Russian Open Source Foundation. Рассчитываем, что наш опыт и знания помогут сделать работу фонда полезной для развития IT-технологий в России", - отметил он.

1 октября директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" Илья Массух на конференции Russia Open Source Summit, посвященной стратегии развития разработки и использования программного обеспечения на основе открытого кода, сообщил о планах создать некоммерческую организацию или фонд для развития софта с open-source до 1 ноября. В фонд планируется включить "Яндекс", Mail.ru Group, ВТБ, Сбер, Postgres Pro, Arenadata и еще несколько компаний.

О развитии в России ПО с открытым кодом

Разработка программы стимулирования участия российских IT-компаний в международных open-source альянсах вошла во второй пакет мер поддержки IT-отрасли, утвержденный правительством 14 сентября.

IT-отрасль представила проект о развитии в России программного обеспечения с открытым кодом (open-source) до 2024 года. Согласно проекту, представленному IT-отраслью, распространению открытого ПО в России препятствует ряд проблем, среди которых: слабая осведомленность российского IT-сообщества о продуктах с открытым исходным кодом, его возможностях и особенностях, недоверие IT-руководителей к открытому ПО, связанное с их непониманием механизмов развития открытых продуктов и жизнедеятельности связанных с ними сообществ, их привычка к определенным проприетарным (патентным) продуктам и незнание юридических аспектов использования открытого ПО и другие.