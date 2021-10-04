Минсельхоз: инвестиции во внедрение аграрной науки в АПК составят более 19 млрд рублей

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Инвестиции во внедрение аграрной науки в АПК в России в 2022-2024 годы составят более 19 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"Финансирование проекта с 2022 по 2024 годы составит более 19 млрд рублей, включая внебюджетные средства. За этот период планируется достичь существенного роста по ряду показателей. Так, по отношению к 2020 году продуктивность крупного рогатого скота молочных пород вырастет на 15%. Уровень самообеспечения семян отечественной селекции достигнет 70%. Кроме того, будет создано 900 новых высокотехнологичных рабочих мест в сфере АПК", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, финансирование осуществляется в рамках инициативы "Аграрная наука - шаг в будущее развитие АПК", разработанной Минсельхозом России совместно с Минобрнауки России, войдет в структуру госпрограммы "Научно-технологическое развитие Российской Федерации". В рамках проекта будет активизировано развитие школ российской селекции и генетики, а также создана цифровая база данных генетических показателей, включая банк генетических паспортов.

Цель инициативы - внедрение современных достижений аграрной науки по независимой селекции и генетике, в том числе геномных и постгеномных технологий, получение качественной и доступной продукции, усиление контроля за отраслями селекции и семеноводства, а также развитие кадрового потенциала и обеспечение продовольственной безопасности страны. Участие в мероприятиях примут представители РАН, образовательных и научных учреждений, а также финансовых организаций.

По словам министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, которые приводятся в сообщении, к 2030 году благодаря реализации инициативы появится 600 новых предприятий АПК и 4500 рабочих мест, при этом бюджет получит 20,5 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений. Также среди целевых ориентиров - снижение на 15% себестоимости производства сельхозпродукции. В целом проект будет способствовать наращиванию научного и экономического потенциала АПК, сокращению импортозависимости и повышению качества жизни граждан.