В Fitch сообщили, что ОПЕК+ не допустит перегрева рынка нефти

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Решение министров стран ОПЕК + продолжить наращивание добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) в ноябре, было ожидаемым, заявил ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, в случае резкого роста спроса на фоне высоких цен на газ ОПЕК+ сможет скорректировать добычу и не допустить перегрева.

"Рынок пока продолжит функционировать в состоянии дефицита, товарные запасы продолжат сокращаться. Но если объем дефицита сильно вырастет, ОПЕК+, вероятно, рассмотрит возможность сильнее увеличить квоты, чтобы не допустить перегрева", - считает он.

4 октября министры ОПЕК+ договорились продолжить увеличивать добычу нефти темпами, утвержденными в августе. На этих новостях цена на нефть подскочила выше $81 за баррель впервые за три года.

"С одной стороны, спрос в моменте может вырасти из-за роста загрузки электростанций, работающих на нефти и нефтепродуктах, если цены на газ продолжат бить рекорды. С другой стороны, на горизонте ближайших нескольких месяцев рост спроса может забуксовать из-за того, что эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной", - полагает Маринченко.