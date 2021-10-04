Первый энергоблок БелАЭС, отключенный 12 июля от сети, возобновил работу

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Первый энергоблок БелАЭС, отключенный 12 июля от сети автоматической защитой, возобновил работу. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Белоруссии в понедельник.

"4 октября в 18:20 (совпадает с мск) первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть. Идет повышение электрической мощности турбогенератора, в настоящее время она составляет 360 МВт", - сказано в сообщении. При этом отмечается, что включение энергоблока в сеть проведено в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний.

Кроме того, на втором энергоблоке БелАЭС успешно завершена "горячая" обкатка реакторной установки. "На втором энергоблоке Белорусской атомной электростанции завершился важнейший этап пусконаладочных работ - "горячая" обкатка реакторной установки. Работы осуществлялись в условиях загрузки реактора имитаторами тепловыделяющих сборок", - добавили в пресс-службе.

В сообщении отмечается, что во время "горячей" обкатки проведено около 300 испытаний основного и вспомогательного оборудования и технологических систем реакторной установки, в том числе самого реактора, парогенераторов, главных циркуляционных насосов, а также систем безопасности, управления и защиты реактора. "Испытания подтвердили соответствие оборудования и технологических систем проектным характеристикам, - отмечет ведомство. - В соответствии с программой предпусковых наладочных работ следующим этапом станет ревизия основного и вспомогательного оборудования реакторной установки".

Ранее ведомство сообщало, что 12 июля первый энергоблок БелАЭС был отключен от сети автоматической защитой генератора, в соответствии со штатным алгоритмом было произведено снижение мощности реакторной установки. После проведения ревизии оборудования и технологических систем для установления причин срабатывания автоматической системы защиты генератора было выявлена необходимость замены одного из элементов возбудителя турбогенератора. Были проведены соответствующие работы с привлечением специалистов российского завода-изготовителя.

Строительство АЭС в Белоруссии ведется по типовому российскому проекту "АЭС-2006". БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый. Генеральным подрядчиком выступает компания "Атомстройэкспорт" (входит в корпорацию "Росатом"). 10 июня первый блок БелАЭС официально введен в промышленную эксплуатацию. В Минэнерго ранее заявляли, что включение второго энергоблока БелАЭС в сеть и выдача первых киловатт-часов запланированы в 2022 году. Готовность второго энергоблока составляет почти 90%".