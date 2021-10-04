МСП Банк снизил ставку по кредиту для самозанятых до 12% годовых

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП, входящей в группу ВЭБ.РФ) снизил процентную ставку до 12% годовых для самозанятых по кредитам от 50 тыс. до 5 млн рублей. Об этом в понедельник говорится в сообщении КМСП.

"МСП Банк, дочерняя структура Корпорации МСП (группа ВЭБ.РФ), снизил процентную ставку до 12% годовых для самозанятых по кредитам на сумму от 50 тыс. до 5 млн рублей. Теперь кредит могут получить в том числе предприниматели, только начавшие свой бизнес. Также будет возможность перекредитоваться тем предпринимателям, кто брал потребительские кредиты. Расчетный счет для оформления или рефинансирования кредита самозанятого может быть открыт в любом банке", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Корпорации МСП, ранее процентная ставка составляла 13,4% годовых. В рамках нового продукта самозанятым предоставят финансирование без обеспечения при кредитовании на срок до 3 лет и при кредитном риске заемщика на сумму до 1 млн рублей (соответствующий лимит риска определяет банк). Если лимит кредитного риска превышает 1 млн рублей и при этом срок кредитования составляет пять лет, то объем обеспечения в размере 70% от суммы кредита может быть покрыт зонтичным поручительством Корпорации МСП, уточнили в КМСП. Рефинансирование кредитов в рамках нового продукта МСП Банк производит на сумму до 1 млн рублей. Узнать подробную информацию о банковском продукте и дистанционно получить кредит можно с помощью официального сайта МСП Банка или smbfin.ru.

"Повышение доступности финансирование для самозанятых - одна из приоритетных задач МСП Банка и Корпорации МСП. Снижение стоимости кредитов, повышение объемов предоставляемых средств, упрощение процедур получения финансирования - все это дополнительно стимулирует предпринимателей начать свое дело или инвестировать в его развитие. В рамках реализации национального проекта по поддержке МСП, реализации стратегии развития Корпорации и МСП Банка мы продолжим развивать диалог с предпринимателями, получать обратную связь и совершенствовать действующие меры поддержки и помогать предпринимателям развивать их собственное дело", - приводится в сообщении комментарий генерального директора КМСП Александра Исаевича.

МСП Банк начал кредитовать самозанятых предпринимателей с 1 июля 2020 года, планомерно расширяя кредитную линейку и снижая ставку. Он стал первым банком в России, начавшим рассматривать самозанятых как особый вид организации предпринимательской деятельности и разработал для них специальный кредитный продукт. Специально для самозанятых граждан МСП Банк разработал упрощенную процедуру прохождения заявок и специальную модель оценки, обеспечивающую быстрое рассмотрение обращений и сокращенный перечень документов.

О самозанятых

Режим самозанятых появился в стране как пилотный проект. С 1 января 2019 года он начал работать в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. С начала 2020 года этот режим доступен в 23 российских регионах, а с 1 июля того же года все российские субъекты смогли вводить на своей территории этот налоговый режим. Он предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет только 4% суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Как сообщил в сентябре министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в режиме самозанятых трудятся почти 3 млн человек. К 2024 году число таких граждан в России составит 5-6 млн, отмечал он.