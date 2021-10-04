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Минпромторг запросил увеличение субсидий на развитие промышленности в регионах

Ведомство направило заявку в кабмин на выделение дополнительных бюджетных средств в размере 21 млрд рублей до 2024 года

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Минпромторг РФ направил заявку в кабмин на выделение дополнительных бюджетных средств в размере 21 млрд рублей до 2024 года на единую региональную субсидию для развития промышленности в регионах. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных в ходе круглого стола в Совете Федерации.

"Мы создали единую региональную субсидию. <…> В связи с высокой востребованностью этого инструмента <…> мы подали заявку Юрию Ивановичу Борисову (вице-премьеру РФ - прим. ТАСС). Подготовили предложение на выделение дополнительных ассигнований на 2022 год - 4 млрд рублей, 2023 год - 7 млрд, 2024 год - 10 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, на 2021 год регионы запрашивали 9,8 млрд рублей при лимите субсидии в 1 млрд. Уточняется, что господдержка поможет привлечь 25,8 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создать 3,5 тыс. новых рабочих мест и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней на 4,3 млрд.

В этом году министерство отобрало 25 регионов, которые получат субсидии на программы развития промышленности на общую сумму 1 млрд рублей. В перечень тех, чьи программы развития промышленности получат наибольшее финансирование в текущем году, - Карачаево-Черкесская Республика, Бурятия, Чувашия, Коми, Ставропольский край, Курская область, Крым.

Единая региональная субсидия направляется в регионы России, чтобы возместить часть затрат промышленных предприятий на техническое присоединение к коммунальной инфраструктуре, выплату первого взноса при заключении договора лизинга и приобретение нового оборудования, а также докапитализацию региональных ФРП.

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