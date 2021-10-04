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Около 2 трлн рублей вложили инвесторы в проекты ТОРов на Дальнем Востоке

Всего в округе на территориях опережающего развития и Свободного порта Владивосток реализуются свыше 2 тыс. инвестпроектов

ТАСС, 4 октября. Почти треть инвестиций из заявленных от инвестпроектов 6,3 трлн рублей уже вложены в реализацию проектов на территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока и в Свободном порте Владивосток (СПВ). Об этом сообщил в понедельник заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Анатолий Бобраков.

"На сегодня на территориях опережающего развития и СПВ у нас реализуется более 2 тыс. проектов. Заявленные инвестиции - 6,3 трлн рублей, фактически уже вложено 2 трлн рублей", - сказал он в ходе круглого стола на тему "Проектная деятельность в субъектах Российской Федерации" в Совфеде.

По его словам, создано около 82 тыс. рабочих мест из запланированных 198 тыс. На поддержку создания инфраструктуры для резидентов ТОРов направлено 38 млрд рублей, для создания социальной инфраструктуры с 2018 года предоставлено 118 млрд рублей, запущено в работу более 1,5 тыс. объектов инфраструктуры.

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им проходить административные процедуры в упрощенном порядке и пользоваться другими преференциями.

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РоссияДальний Восток
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