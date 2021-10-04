Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 0,63-0,8%

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций начал торговую неделю с покорения новых исторических вершин по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи увеличился на 0,63%, до 4112,72 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,8%, до 1785,75 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 18:55 мск снизился на 0,23%, до 72,49 руб., евро - на 0,05%, до 84,23 руб.

"Основной вклад в повышательный импульс внесли представители финансового и нефтегазового секторов. Нефтяники отыгрывали рост нефтяных котировок - Brent отправилась выше $80 на фоне решения ОПЕК+ сохранить текущие параметры соглашения, предполагающие ежемесячное увеличение добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Между тем, внешние настроения в понедельник были не столь позитивными, европейские и американские индексы демонстрировали умеренное снижение. "В фокусе внимания рынков вновь оказались проблемы китайского гиганта Evergrande. Компания пропустила очередной платеж по долгам и отказалась продавать бизнес по управлению активами. В то же время на рынки поступали и позитивные сигналы. Так, фармкорпорация Merck сообщила об успешных испытаниях фармацевтического препарата для лечения COVID-19. Объем промышленных заказов в США в августе вырос сильнее ожиданий", - добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста в понедельник стали бумаги "Мечела" (префы +7,37% и обыкновенные акции +4,24%), акции "Газпром нефти" (+4,1%), "Акрона" (+3,8%) и "Газпрома" (+2,16%).

"Акции "Мечела" в понедельник продолжили повышение на фоне высоких цен на уголь, а также ожиданий улучшения финансового состояния компании, в частности в контексте долговой нагрузки", - пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Акции "Газпром нефти", "Лукойла" и "Газпрома" обновили исторические максимумы в виду продолжения ралли цен на энергоносители", - добавила эксперт.

Акции "М.Видео" (-4,71%) и "Яндекса" (-3,96%) сегодня в лидерах снижения, которое развивается на фоне информации о том, что ретейлер планирует полностью интегрировать свой цифровой бизнес в облачные структуры "Яндекса".

"Судя по динамике котировок, складывается впечатление, что на рынке данный шаг предположительно могут ассоциировать с возможностью дальнейших шагов в рамках интеграции бизнесов двух компаний, и это вызывает среди игроков неопределенность и опасения", - полагает аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на 5 октября

Во вторник в фокусе внимания инвесторов останутся ценовые движения в нефти, китайские риски и макростатистика. По мнению Александра Осина, завтра преобладают шансы снижения котировок российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия торгов вторника "Фридом финанс" для индекса Мосбиржи и курсов доллара и евро к рублю составляют 4080-4130 пунктов, 72,3-73 руб. и 83,9-85 руб. за доллар США и евро соответственно. По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 5 октября может формироваться в пределах 4075-4145 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару 72,2-73 руб.