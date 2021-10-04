В Ростуризме заявили, что гранты помогут создать комфортные условия для отдыха в КБР

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Льготные кредиты, грантовая поддержка МСП в туризме, а также государственные программы должны помочь Кабардино-Балкарии привлекать еще большее количество туристов. Об этом сообщается на сайте Ростуризма по итогам рабочей поездки руководителя ведомства Зарины Догузовой в республику.

"В ходе совещания с бизнесом <...> были презентованы инвестиционные проекты, представлен мастер-план бальнеологического и климатического курорта "Нальчик". <...> Догузова, подчеркнула, что все инструменты национального проекта - льготные кредиты на строительство и реконструкцию отелей, грантовая поддержка малого и среднего бизнеса в туризме, государственные программы стимулирования спроса на внутренние направления, такие как программа туристического кешбэка, должны помогать региону развивать отрасль и привлекать еще большее количество туристов, создавать для них комфортные, безопасный условия для отдыха", - говорится в сообщении.

Одной из приоритетных задач, по мнению руководителя Ростуризма, является создание туристической инфраструктуры, строительство современных отелей, которых не хватает в регионе. Важным является и обустройство туристический привлекательной городской среды в Нальчике и на загородных территориях, а также формирование новых маршрутов, адаптированных под запросы современного туриста.

По итогам первых шести месяцев 2021 года турпоток в КБР вырос на 85% по сравнению с аналогичным периодом допандемийного 2019 года. Разница в показателях с 2020 годом еще больше - рост составил 99%. Традиционно популярными среди гостей и жителей Кабардино-Балкарии остаются Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Аушигерские источники и историко-архитектурные комплексы Верхней Балкарии, многие отдыхают на термальных источниках "Гедуко" и "Янтарный", в санаториях города Нальчика.

Бальнеологический и климатический курорт федерального значения "Нальчик" специализируется на лечении и профилактике болезней системы кровообращения и нервной системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, органов пищеварения, мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушений обмена веществ, а также болезней кожи и подкожной клетчатки.