Российские операторы связи сообщили, что работают штатно

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2 работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний в понедельник.

"Сеть "Билайн" работает в штатном режиме. Зачастую в случае, когда технические проблемы возникают на стороне популярного сервиса (социальная сеть или мессенджер), пользователи сетуют на сбои у оператора связи, но не всегда это соответствует действительности. Так, например, случилось и сегодня, когда неполадки возникли на стороне сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру, но некоторые пользователи в России по традиции приняли это за сбой на стороне оператора", - говорится в сообщении "Билайна".

В пресс-службах "Мегафона" и Tele2 также отметили, что на стороне операторов все работает штатно. "На нашей стороне все работает в штатном режиме", - сообщили в МТС.

Ранее сообщалось о проблемах в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру.