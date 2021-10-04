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Российские операторы связи сообщили, что работают штатно

Ранее пользователи сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. "Билайн", "Мегафон", МТС и Tele2 работают в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службах компаний в понедельник.

"Сеть "Билайн" работает в штатном режиме. Зачастую в случае, когда технические проблемы возникают на стороне популярного сервиса (социальная сеть или мессенджер), пользователи сетуют на сбои у оператора связи, но не всегда это соответствует действительности. Так, например, случилось и сегодня, когда неполадки возникли на стороне сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру, но некоторые пользователи в России по традиции приняли это за сбой на стороне оператора", - говорится в сообщении "Билайна".

В пресс-службах "Мегафона" и Tele2 также отметили, что на стороне операторов все работает штатно. "На нашей стороне все работает в штатном режиме", - сообщили в МТС.

Ранее сообщалось о проблемах в работе приложений Facebook, Instagram и WhatsApp по всему миру.

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