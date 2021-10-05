Путин на совещании с кабмином обсудит реализацию климатической политики

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи совещание с правительством. Как сообщали в пресс-службе Кремля, основной темой встречи станут меры по реализации климатической политики.

С докладом по этому вопросу выступит министр экономического развития Максим Решетников. В обсуждении Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, разработанной Минэкономразвития, также примут участие вице-премьер Виктория Абрамченко, советник президента Руслан Эдельгериев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложит о "результатах эксперимента по достижению углеродной нейтральности", проходящего в регионе. Также на мероприятии рассмотрят ряд текущих вопросов, указывали в Кремле.

О совещаниях с правительством

Путин регулярно - как правило, раз в несколько недель - проводит совещания с членами кабмина. На них президент заслушивает доклады по заранее обозначенным темам и обсуждает с правительством актуальные вопросы повестки дня. По итогам этих мероприятий выходят поручения главы государства.

Последнее такое совещание состоялось 14 сентября. На нем шла речь в том числе о социальной поддержке граждан, развитии инфраструктуры в регионах, расселении аварийного жилья.

Снижение выбросов

Ранее Минэкономразвития России разработало четыре сценария Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов. Базовый сценарий проекта предполагает сокращение чистых выбросов до более низких показателей, чем у Европейского союза, к 2050 году.

Так, согласно этому варианту, РФ планирует сократить общие выбросы парниковых газов с учетом поглощения до 1,194 млрд тонн CO2-эквивалента. Чистая эмиссия в 2019 году составила 1,585 млрд тонн. Выработку электроэнергии планируется наращивать в основном за счет безуглеродной и низкоуглеродной генерации. Ожидается, что будет проводиться масштабная электрификация и цифровизация транспорта и технологических процессов в отраслях промышленности. Будут создаваться условия для широкой реализации климатических проектов, прежде всего по повышению энергетической эффективности реального сектора экономики, а также по увеличению качества естественных поглотителей и накопителей парниковых газов.

Данный сценарий предполагает развитие инновационных направлений на базе водородной энергетики, точного земледелия, а также создание системы наблюдения за поглощающей способностью природных экосистем на всей территории РФ. Кроме того, проект предусматривает введение в нескольких российских субъектах системы квотирования выбросов в рамках эксперимента.

Достичь углеродной нейтральности на всей территории России возможно при выполнении интенсивного или агрессивного сценариев стратегии. Первый из них предполагает интенсификацию сокращения вредных выбросов за счет масштабного привлечения инвестиций в декарбонизацию российской экономики, а также в природный капитал РФ. Затраты на реализацию данного сценария оцениваются в 4% от российского ВВП против 1,5% от ВВП в базовом варианте.

Агрессивный сценарий позволяет ускорить реализацию программы интенсивного сценария с привлечением более масштабных инвестиций. Данный план может позволить достичь углеродной нейтральности до 2050 года "при усилении рисков, характерных для интенсивного сценария".

Четвертый, инерционный сценарий нацелен на сохранение текущих темпов поглощения CO2, что требует предусмотренных действующими госпрограммами средств в 1% от ВВП РФ. Чистая эмиссия парниковых газов за 2021-2050 годы в таком случае превысит показатели ЕС за аналогичный период. Данный сценарий не позволит выполнить цели по сокращению выбросов и не рассматривается в качестве основного.

Эксперимент на Сахалине

В июле в правительство РФ внесли законопроект о введении экспериментального углеродного регулирования. Как поясняли в Минэкономразвития, документ был подготовлен в рамках реализации дорожной карты по проведению эксперимента в Сахалинской области. Таким образом в России впервые будет создана законодательная система управления выбросами СО2.

Цель эксперимента - в достижении углеродной нейтральности на территории Сахалинской области. Добиться этого региону позволят специальные меры углеродного регулирования - инвентаризация и система квотирования выбросов парниковых газов, а также торговля квотами.

По данным Минэкономразвития, углеродной нейтральности на Сахалине планируется достичь уже в 2025 году. Сейчас в области завершается добровольная инвентаризация выбросов парниковых газов, на основе которой будут определены ключевые эмитенты выбросов, сформирована траектория работы. Параллельно с этим правительство Сахалинской области собирает предложения заинтересованных организаций и формирует перечень приоритетных климатических проектов. Регистрация первых результатов таких проектов ожидается в июле 2022 года, отмечали в МЭР.

Предполагается, что конструкция законопроекта позволит постепенно расширять географию эксперимента. Ожидается, что к нему будут присоединяться и другие регионы, в том числе Калининградская область.

Решение о запуске такого эксперимента ранее анонсировал сам президент. На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума Путин заявил, что на территории Сахалинской области будет организован пилотный углеродный рынок. Это станет шагом на пути к достижению углеродной нейтральности, указывал глава государства.