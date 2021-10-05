"Известия": цифровую маркировку могут начать использовать для контроля продажи алкоголя

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минздрав РФ поддержал идею "Общественной потребительской инициативы" использовать систему цифровой маркировки для контроля продажи алкоголя около социальных объектов. С ее помощью предлагается блокировать реализацию продукции там, где нарушены нормативы по расстоянию, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на письмо "Общественной потребительской инициативы" в Минздрав, Минпромторг и Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

По закону, продажа спиртных напитков запрещена в детских, образовательных, медицинских организациях, на культурных, спортивных и военных объектах, рынках, вокзалах и в аэропортах. Ограничения распространяются и на прилегающие к объектам территории, радиус которых регионы определяют самостоятельно. Сигаретами запрещено торговать на расстоянии менее 100 м от объектов, предназначенных для оказания образовательных услуг. Однако исполнение этих законов сложно контролировать, сообщают "Известия" со ссылкой на общественную организацию.

Система маркировки учитывает локацию каждой торговой точки, к тому же ее оператор может использовать информацию о других объектах из государственных и частных баз. В итоге люди не смогут купить сигареты и алкоголь в определенной зоне, потому что товар на кассе будет невозможно пробить, объяснил газете глава организации Олег Павлов. "Это позволит автоматически определять, может ли конкретный магазин продавать спиртное", - добавил он.

"Минздрав крайне обеспокоен проблемой контроля за розничной продажей алкогольной и табачной продукции. Ведомство сочло целесообразным поддержать распространение функционала системы маркировки на соблюдение ограничений, которые установлены для продажи этих товаров", - пишет издание со ссылкой на ответное письмо Минздрава организации.

В пресс-службе Минпромторга изданию сказали, что предложение находится на рассмотрении. Для блокировки продажи маркированной продукции информационные системы должны работать в разрешительном режиме, и разработанный функционал позволяет это сделать, добавили там. ЦРПТ готов принять участие в проекте, если такое решение будет принято регулятором.

Однако источник издания в торговой отрасли отметил, что у системы маркировки нет возможности блокировать кассовые аппараты в магазинах. Поэтому пока неясно, как на практике можно реализовать эту инициативу.