{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Бундестаге считают, что Россия не связана с высокими ценами на газ в Европе

Они связаны с теми, кто формирует газовую политику в Германии, полагает глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ситуация с высокой ценой на газ в Европе не связана с русскими, заявил РБК глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

"Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало. Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии", - сказал Эрнст изданию. Он отметил, что, по его данным, обещанный Россией газ дошел до ФРГ, как, вероятно, и до других европейских стран.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила $1,2 тыс. за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил $1 тыс.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.

Теги
ГерманияРоссия
СМИ: представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии
Читать полностью