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СМИ: представители Китая и США на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии

ПЕКИН, 5 октября. /ТАСС/. Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и член Политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), секретарь комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи на этой неделе проведут переговоры в Швейцарии. Об этом во вторник сообщила газета South China Morning Post.

"Наиболее высокопоставленный дипломат Китая Ян Цзечи проведет переговоры с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном в Швейцарии на этой неделе, заявили осведомленные с деталями встречи источники", - пишет газета.

"Переговоры между ними, вероятнее всего, пройдут в среду. Это менее чем через месяц после телефонного разговора между лидерами двух стран Си Цзиньпином и Джо Байденом", - приводит издание слова источника.

Теги
СШАКитайШвейцарияСи ЦзиньпинБайден, ДжоСалливан, Джейк
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