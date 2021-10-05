Индекс РТС превысил 1 800 пунктов впервые с 2011 года

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых котировок. Так, индекс Мосбиржи увеличился на 0,49%, до 4 106,89 пункта, РТС - на 0,23%, до 1 775,49 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:15 мск индекс РТС превысил 1 800 пунктов впервые с августа 2011 г. и составил 1 801, 98 пункта (+0,91%). К 10:16 мск индекс Мосбиржи обновил свой исторический максимум и вырос до 4 150,09 пункта (+0,91%).

К 10:37 мск индекс Мосбиржи рос до 4 146,88 пункта (+0,83%), РТС - до 1 799,97 пункта (+0,8%).

Стоимость декабрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 0,53% - до $81,69 за баррель. Нефть сорта WTI дорожала на 0,36% и торговалась на уровне $77,9 за баррель.