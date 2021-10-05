В Якутии в 2023 году состоятся низкотемпературные испытания самолета "Байкал"

ЯКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Испытания легкого многоцелевого самолета "Байкал" в условиях низких температур Якутии намечены на 2023 год, сообщил во вторник ТАСС директор по качеству авиакомпании "Полярные авиалинии" Дмитрий Николаев.

"Сертификационные испытания самолета "Байкал" должны состояться в 2022 году. Мы договорились с разработчиком, что в 2023 году машина прилетит в Якутск для прохождения низкотемпературных испытаний. Будут подведены промежуточные итоги проекта", - сказал Николаев.

Проект "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2. Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета "Байкал" запланировано на конец 2021 года. Его ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1 500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 м.