В "Газпроме" заявили, что экспорт газа в Европу остается высоким

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 октября. /ТАСС/. Экспорт газа "Газпромом" в Европу в 2021 году продолжает оставаться высоким, сообщил замглавы холдинга Виталий Маркелов в ходе Петербургского международного газового форума.

Он также отметил, что текущее внутреннее потребление газа в России превышает показатели 2019 и 2020 годов, а отопительный сезон начался на две недели раньше, чем в 2019 году.

"По суткам превышаем относительно 2020 года более 200 млн куб. м газа потребление в нашей стране", - сказал Маркелов.