Стратегия цифровой трансформации станет центральной темой форума "ИНФОТЕХ" в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 5 октября. /ТАСС/. Развитие искусственного интеллекта и стратегия цифровой трансформации в 2021 году станут центральной темой тюменского форума "ИНФОТЕХ". Об этом во вторник на пресс-конференции сообщила директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

"Форум состоится в контексте единой IT-недели. Сквозной темой форума этого года станет стратегия цифровой трансформации, а также искусственный интеллект как центральная технология цифровых преобразований. За 13 лет выработался удобный формат - форум и выставка из примерно 50 стендов, где будут представлены различные IT-решения", - сказала она.

Как напомнила Рудзевич, стратегии цифровой трансформации - это те документы, которые были приняты в текущем году во всех субъектах России в соответствии с указом президента РФ от 21.07.2021 №474, согласно которому к 2030 году необходимо достигнуть "цифровой зрелости" ключевых отраслей экономики и социальной сферы.

По словам Марии Рудзевич, стратегия цифровой трансформации субъекта связывает воедино различные уровни: федеральное видение развития того или иного ведомства и стратегические цели субъекта, исходящие из его специфики.

Основные мероприятия форума "ИНФОТЕХ", который проводится в Тюменской области ежегодно с 2008 года, состоятся с 13 по 14 октября. В программе запланировали 15 тематических дискуссионных площадок.