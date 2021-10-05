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Масштабный сбой в работе соцсетей

Ngenix: существенного перераспределения веб-трафика в Рунете из-за сбоев не зафиксировано

4 октября пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Системы провайдера облачных сервисов для ускорения и защиты веб-ресурсов Ngenix не зафиксировали существенного перераспределения веб-трафика в российском сегменте интернета в связи с масштабным сбоем сервисов Facebook накануне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В российском интернет-сегменте сетевые маршруты FB менялись в течение суток, нагрузка на DNS-серверы возрастала, но наши системы не зафиксировали существенного перераспределения веб-трафика в Рунете", - отметили в компании.

По статистике сервиса Unbounce, получасовой сбой в сфере e-commerce может привести к потере до 6% дневной выручки, а также до 17% новых посетителей.

4 октября пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp.

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РоссияМасштабный сбой в работе соцсетей
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