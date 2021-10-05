Северная Осетия планирует поставлять продукцию в Белоруссию

ВЛАДИКАВКАЗ, 5 октября. /ТАСС/. Предприниматели Северной Осетии впервые планируют поставлять продукцию в Белоруссию. Об этом сообщили в Минэкономразвития республики.

"Североосетинские предприниматели завершили бизнес-миссию в Беларусь, организованную центром поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства РСО-Алания ("Мой бизнес"). Наши предприятия получили полезную информацию об основных игроках на рынке Беларуси в своих продуктовых нишах, ознакомились со спецификой ведения бизнеса и маркетинга в стране. В целом мы довольны предварительными результатами поездки. Очевидно, что есть заинтересованность в продукции из Северной Осетии. Проработка контактов уже началась. Надеемся на заключение экспортных контрактов", - сказал директор центра "Мой бизнес" республики Батраз Гагиев.

Потенциальными поставщиками продукции являются ООО "Нартстандарт" (производство соусов, джемов и консервированной продукции), ООО "Агрофирма ФАТ" (производство питьевой воды, лимонадов, пива, энергетиков), ООО "Спецмаш" (производство настенных тонких обогревателей).

Были проведены в общей сложности около 30 встреч, в том числе с главой Торгового представительства РФ Юрием Золотаревым, руководителем представительства АО "Российский экспортный центр" Виктором Доронкевичем, представителями белорусской Торговой универсальной биржи, а также торговых сетей и дистрибьюторов.

Достигнуты договоренности о просчете необходимых объемов и направлений детальных коммерческих предложений потенциальным партнерам. В ближайшее время предстоит согласование взаимовыгодных цен и условий логистики. После этого будут установлены сроки поставок, объемы поставляемой продукции.