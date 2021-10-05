Tesla выплатит $137 млн бывшему лифтеру, обвинившему ее в расизме

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Американская компания Tesla выплатит $137 млн бывшему сотруднику, обвинившему ее в расизме на рабочем месте. Как сообщило в понедельник агентство Associated Press, соответствующее решение вынесло жюри присяжных в Сан-Франциско (штат Калифорния).

Исковая жалоба на компанию поступила от темнокожего Оуэна Диаза, работавшего в Tesla в 2015-2016 годах лифтером. Он утверждал, что на ежедневной основе подвергался унижениям со стороны коллег и становился объектом "расистских эпитетов".

"Прогрессивный образ Tesla служил лишь прикрытием в то время, как сотрудники из числа афроамериканцев подвергались полностью противоположному, уничижительному отношению", - отмечал в иске бывший сотрудник компании. По его словам, на стенах завода во Фремонте (штат Калифорния) периодически возникали изображения свастики и рисунки расистского толка. При этом руководство якобы не предпринимало никаких действий, чтобы положить этому конец.

Присяжные встали на сторону Диаза, признав компанию виновной. В результате Tesla должна будет выплатить своему бывшему сотруднику $6,9 млн для возмещения морального ущерба и $130 млн в качестве штрафных санкций.