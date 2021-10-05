Polymetal согласен с "Полюсом" в возможности будущей нехватки разведанных запасов золота

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Polymetal - крупнейший производитель первичного серебра и второй крупнейший производитель золота в России - видит проблему с возможным недостатком разведанных запасов золота в РФ в будущем, сказал журналистам главный исполнительный директор компании Виталий Несис в кулуарах премии "Талантливая женщина в добывающей отрасли 2021".

"Я полностью согласен с Павлом Грачевым, это большая проблема - особенно в контексте не конкретных компаний, а страны в целом," - сказал Несис, отвечая на вопрос о проблеме с возможным недостатком разведанных запасов золота в России через 10-20 лет, которую ранее озвучил гендиректор крупнейшего в РФ золотодобытчика - "Полюса" - Павел Грачев.

"Свою озабоченность по этому поводу я лично выражал уже многократно, проблема никуда не уходит, она только усугубляется с годами", - сказал главный исполнительный директор Polymetal.

Оценка запасов

Ранее Грачев в интервью РБК заявил, что российские золотодобытчики на горизонте 10-20 лет могут столкнуться с недостатком разведанных и вероятных запасов золота в стране. По оценке "Полюса", сейчас разведанные и вероятные запасы золота в России составляют 7,5-8 тыс. тонн, а производство металла - на уровне 330 тонн в год. Для исправления ситуации, по мнению главы "Полюса", нужно кратно увеличить частные инвестиции в геологоразведку.

Обеспеченность России запасами золота при текущей добыче составляет 36 лет, а уровень воспроизводства запасов в последние шесть лет превышает уровень добычи, сообщили ТАСС в Роснедрах, комментируя заявление гендиректора "Полюса".

По данным Государственного баланса запасов РФ, по состоянию на 1 января 2021 г. разведанные запасы золота составляют 15 319 тонн, и при текущем уровне добычи 427 т (за 2020 год) обеспеченность РФ золотом составляет 36 лет, отметили в ведомстве.

В свою очередь, в "Полюсе" ТАСС пояснили, что не учитывали в своих расчетах запасы золота категории C2, добыча которых не является рентабельной в текущих рыночных реалиях.

"Оставшиеся запасы категорий А+B+C1, что сопоставимо с международной классификацией Proven&Probable (доказанные и вероятные - прим. ТАСС) по международным стандартам JORC, составляют 7 500-8 000 тонн, - сказали в пресс-службе компании. - Именно эти цифры фигурируют в сравнительных таблицах добываемых запасов Минприроды. В объеме ежегодного выбытия мы также закладываем рост добычи за счет запуска новых месторождений, таких как Сухой Лог. В итоге получаем сроки отработки, которые были озвучены в интервью".