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Масштабный сбой в работе соцсетей

Цукерберг вернул себе треть из $6,4 млрд, потерянных им при сбое в работе Facebook

Он пока сохраняет за собой шестую строчку рейтинга журнала Forbes, на которую опустился с четвертой позиции в результате резкого падения стоимости акций основанной им компании

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. Состояние основателя Facebook Марка Цукерберга выросло во вторник на более чем $2,3 млрд по сравнению с данными за понедельник, когда сбой в работе сервисов компании привел к потере им свыше $6,4 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте журнала Forbes, где отслеживается состояние богатейших людей мира.

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Цукерберг пока сохраняет за собой шестую строчку рейтинга, на которую он опустился с четвертой позиции в результате резкого падения стоимости акций основанной им компании. По состоянию на 18:30 мск состояние главы Facebook специалисты Forbes оценивают в $119 млрд. Таким образом, с начала торговой сессии на биржах США он разбогател на более чем $2,3 млрд.

Ранее сообщалось, что акции Facebook растут в начале торговой сессии. К 18:30 мск их стоимость выросла на 1,67% - до $331,67 за единицу.

Масштабный сбой произошел в понедельник в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других сервисов. Они не функционировали более шести с половиной часов. Проблема была вызвана внутренней ошибкой инженеров компании Facebook при установке обновления, в результате чего потребовалось вручную вносить изменения в базы данных.

Теги
СШАМасштабный сбой в работе соцсетей
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