Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 2,07-3,04%

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Ралли на российском рынке акций во вторник продолжилось - индекс Мосбиржи вышел к новым историческим максимумам, пробив отметку 4200 пунктов. По итогам дня рублевый индекс увеличился на 2,07% - до 4223,85 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,04%, до 1840,11 пункта.

Доллар на 19:38 мск снизился на 0,23% - до 72,27 рубля, евро - на 0,36%, до 83,88 рубля.

"В авангарде роста остаются представители нефтегазового и финансового секторов. Нефть продолжает отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, сохранившего консервативный план наращивания добычи. Кроме того, черное золото поддерживают данные Университета Джонса Хопкинса, указавшие на улучшение в динамике заболеваемости COVID-19", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Стоимость Brent за день выросла на 1,77%, торгуясь в районе $82,71 за баррель. При этом стоимость газа в Европе превысила $1400 за тыс. куб. м.

Корпоративный сектор

В списке биржевых фаворитов акции "Татнефти" (+5,74%), "Газпром нефти" (+2,54%), "Сургутнефтегаза" (+1,99%) и "Роснефти" (+3,38%). "Бумаги "Газпрома" обновили очередной максимум на уровне 385,91 рубля и могут тянуться выше, к 400 руб.", - указывает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Акции "Татнефти" отыгрывают новость о росте добычи за 9 месяцев 2021 года на 5,3%, в том числе добыча сверхвязкой нефти увеличилась почти на 11%. "С учетом решений ОПЕК+ ожидаем восстановления этого уровня добычи по итогам следующего года. Это обеспечит значимый для оценок справедливой стоимости компании расчетный средний прирост добычи в 4% (год к году)", - поясняет аналитик "Фридом финанс" Александр Осин.

Акции "Алросы" (-0,44%) сегодня снижаются на фоне стагнации цен на драгметаллы, добавил эксперт. "При этом давление на котировки может усиливать фиксация покупателями прибыли на факте реализации ожидавшегося сценария. В конце прошлой неделе собрание акционеров "Алросы" одобрило выплату акционерам дивидендов в размере 8,789 руб. на акцию, что соответствует полугодовой дивдоходности около 6,5%", - добавляет Осин.

В минусе держатся и акции "ПИК" (-4,18%). "Вероятно бумаги ослабели в том числе и за счет информации о подорожании ипотеки в России. Кроме того, проблемы китайского девелопера могут рикошетом отражаться и здесь. Бумага падает к 1136 руб., минимуму с 30 июля, и ничто не мешает ей провалиться к 1100 руб.", - считает Бодрова.

Рынок завтра

В среду, 6 октября, рынок может консолидироваться вблизи достигнутых уровней, считает Александр Бахтин. В центре внимания останутся цены на энергоносители, китайские риски и макростатистика, добавил эксперт.

По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 6 октября может формироваться в пределах 4130-4230 пунктов, прогнозный диапазон курса доллара - 72,2-73 рубля.

В "Фридом финанс" ждут повышения котировок российского фондового сегмента. Целевые диапазоны закрытия следующих торгов для индекса Мосбиржи - 4140-4290 пунктов, для курсов доллара и евро - 72,3-72,7 рубля и 83,75-84,2 рубля соответственно.