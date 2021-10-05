Зеленский вернул на доработку в Раду закон о легализации криптовалюты на Украине

КИЕВ, 5 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную раду со своими предложениями закон "О виртуальных активах", который позволил бы легально использовать криптовалюты для расчетных операций в стране. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Этот документ определяет основы государственного регулирования обращения виртуальных активов. Так, согласно закону, регулирование рынка виртуальных активов осуществляется различными государственными органами в зависимости от вида таких активов, в том числе путем создания нового органа центральной исполнительной власти. Создание нового органа, как предусмотрено этим законом, потребует значительных расходов из государственного бюджета", - поясняется в сообщении.

Президент предложил отнести функции регулирования обращения виртуальных активов к компетенции Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.

Рада утвердила закон "О виртуальных активах" 8 сентября. Документ регулирует оборот виртуальных активов в стране, позволяет участникам рынка пользоваться банковскими услугами, платить налоги с полученных доходов и получать юридическую защиту в судах при нарушении прав.

Как пояснял ранее заместитель министра цифровой трансформации страны Александр Борняков, в документе прописано, что криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга. Он отмечал, что, как и в случае с долларовыми картами, будет осуществляться "мгновенная конвертация валют". Закон позволяет компаниям предоставлять услуги для такой конвертации.