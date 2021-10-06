В Дербентском районе Дагестана урожайность винограда из-за ливней может упасть на 20-40%

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Проливные дожди негативно сказались на состоянии агропромышленного сектора Дербентского района Дагестана. Наибольший удар пришелся на виноградники: предварительно, урожайность может упасть на 20-40%, сообщил во вторник на своей странице в Instagram глава муниципалитета Мавсум Рагимов.

"Циклон, обрушившийся на Дербентский район, негативно сказался на состоянии агропромышленного сектора. Наибольший удар пришелся на виноградники: предварительно, урожайность может упасть на 20-40%. Выпадение дождей в то время, когда виноград уже созрел, крайне губительно для ягоды, так как гроздья лопаются из-за переизбытка влаги и начинают гнить. Такой виноград невозможно даже переработать", - написал он.

По его словам, чтобы оценить нанесенный хозяйствам ущерб, Дербентский район посетил заместитель председателя правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. "Посетили виноградарские хозяйства ООО "Агрохолдинг Татляр", АО "им. Н. Алиева", ООО "ДЗИВ-2". На встрече с руководителями предприятий обсудили вопросы незамедлительного начала уборки после прекращения обильных осадков", - добавил он.

Рагимов заявил, что в Дербентском районе мобилизовали рабочую силу для экстренного сбора урожая винограда. "Чтобы форсировать уборку урожая, помимо работников, привлекаемых хозяйствами из числа местных жителей, в работах также примут участие студенты колледжей. Учитывая наши большие площади под виноградниками, рабочих сейчас не хватает, поэтому привлечены более 500 студентов колледжей", - добавил глава муниципалитета.

По сообщению пресс-службы района, на сегодняшний день остается собрать общей сложности более 30 тыс. т высококачественного винограда.