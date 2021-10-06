Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии октября в городах России

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Должность разработчика компьютерных программ, занятого в удаленном режиме в Санкт-Петербурге, стала самой высокооплачиваемой вакансией в октябре. Об этом говорится в материалах сервиса по поиску работы Superjob среди 130 тыс. вакансий в крупнейших городах России.

"Самую высокую зарплату в этом месяце предлагают в Санкт-Петербурге разработчику на языке программирования Scala - 370 тыс. рублей в месяц и возможность трудиться удаленно, а также английский - за счет работодателя. На втором месте - тоже вакансия из IT: начальнику IT-управления в компанию по профессиональному подбору персонала предлагают зарплату от 350 тыс. рублей. Третье место делят сразу несколько вакансий IT-разработчиков в Москве с зарплатами от 300 тыс. рублей, а также хирург-имплантолог в стоматологическом центре в столице. Такому врачу готовы платить от 300 тыс. рублей и обсуждать с ним удобный график работы", - говорится в материалах компании.

В пятерку самых доходных вакансий попали менеджер по развитию бизнеса в крупной производственной компании Екатеринбурга, занимающейся развитием добывающего горно-шахтного оборудования. Ему готовы платить от 250 тыс. рублей. Столько же предлагают и разработчику на языке Golang в Новосибирске. Программисту, кроме того, дадут возможность работы в гибридном режиме либо удаленно, и предоставят подходящую технику.

В Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Перми среди высокооплачиваемых позиций - вакансии медицинского персонала (300 тыс., 180 тыс., 80 тыс. и 85 тыс. рублей соответственно). В Нижнем Новгороде, Уфе, Перми, Волгограде, Красноярске высоко ценятся квалифицированные рабочие (130 тыс., 70 тыс., 140 тыс., 70-100 тыс. и 80 тыс. рублей соответственно). В Омске и Новосибирске больше всего получают программисты (220 тыс. и 250 тыс. рублей соответственно).