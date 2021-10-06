Эксперты сообщили, что цветы ко Дню учителя в России подорожали в среднем на 10%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стоимость цветов и композиций из них в России ко Дню учителя выросла в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом, а конфет - на 8%, сообщили опрошенные ТАСС эксперты и ретейлеры.

День учителя в России отмечают 5 октября.

"Средний чек покупки за букет цветов 2-4 октября 2021 года составил 2 645 руб., что на 7% выше, чем в прошлом году, и на 21% выше, чем в 2019 году. Объем продаж в натуральном выражении вырос на 41% в сравнении с 2020 годом, но оказался на 10% ниже в сравнении с 2019 годом", - рассказал ТАСС представитель аналитического ресурса "Чек индекс", который обрабатывает ежедневно свыше 48 млн чеков с более чем миллиона онлайн-касс в России.

В то же время, по данным компании "Эвотор", средняя стоимость букета ко Дню учителя выросла за год на 12% - до 1 154 рублей. Для анализа использовались данные чеков 800 тыс. смарт-терминалов "Эвотор".

Сколько готовы заплатить за цветы учителю

По словам президента ассоциации российских флористов Валентины Сафроновой, День учителя - не такой масштабный праздник, как 1 сентября, поэтому покупатели придерживаются более экономных вариантов при выборе букета. Предпочтение чаще всего отдают сезонным, то есть наиболее доступным цветам - хризантемам.

По данным "Чек индекса", в топ-3 продаж цветов входят розы, хризантемы и лилии.

По данным "Эвотора", в Москве среднее количество проданных в канун Дня учителя букетов оказалось на 57% выше, чем в прошлом году. Средняя стоимость букета для учителя в столице составила 1 818 рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году.

В Санкт-Петербурге средняя стоимость букета составила 1 301 рубль, что на 5% меньше, чем в прошлом году. Среднее число проданных букетов было выше на 8%, чем в 2020 году, отмечают в "Эвоторе".

По данным маркетплейса "СберМаркет", с 26 сентября по 2 октября спрос на букеты в цветочных магазинах на "СберМаркете" вырос на 28% по сравнению с предыдущей неделей. Самые популярные - букет из эустомы в среднем за 2 200 рублей и букет из альстромерий за 1 500 рублей.

При этом, согласно опросу среди 1 200 учителей, родителей и детей школьного возраста по всей России, проведенному "СберМаркетом" и исследовательским агентством ResearchMe, 47% респондентов считают, что они стоят дорого, а вянут быстро. Самым ценным подарком учитель считает подарок, сделанный руками учеников, - так ответили 58% опрошенных.

Сладкий подарок

Экономия потребителей и желание дарить что-то более долгосрочное, чем цветы, удерживают популярность сладких подарков и наборов как традиционного комплимента учителю наряду с цветами.

По данным "Чек индекса", коробка шоколадных конфет в среднем обошлась в этом году в 483 рубля, что на 8% выше, чем в 2020 году, и на 12% выше, чем в 2019 году. Объем продаж в натуральном выражении вырос на 7% по сравнению с 2020 годом, но по сравнению с 2019 годом упал на 65%.

По данным "СберМаркета", спрос на популярные наборы конфет в конце сентября увеличился в среднем в четыре раза. Покупатели чаще выбирают наборы конфет из молочного шоколада или ассорти, средняя стоимость которых - около 400 рублей.

По данным онлайн-ретейлера Wildberries, с 21 сентября по 4 октября россияне заказали в 3,5 раза больше различных подарочных продуктовых наборов, чем за аналогичный период 2020 года. В среднем россияне тратят на такой набор около 1 500 рублей и чаще всего выбирают комплекты из различной посуды, чая или кофе и различных сладостей.

Некоторые же родители позволили себе более крупные траты для того, чтобы поздравить учителей и воспитателей своих детей. Так, покупатель из Саратова приобрел большой подарочный набор "Дорогому учителю" с ассорти из джемов, меда, сладостей и различных сортов чая за 4 000 рублей, а житель Москвы - подарочную корзину "С днем учителя" с различными сортами шоколада и сладких закусок стоимостью 4 000 рублей. А еще один сладкий набор "Лучшему учителю" за 2 000 рублей приобрели в подарок для педагога из города Талнах неподалеку от Норильска, рассказали ТАСС в Wildberries.

Среди "вкусных" подарков популярностью пользуется также шоколад, конфеты и различные пирожные: спрос на них вырос в два раза по сравнению с 2020 годом. В дополнение к ним родители заказывают в подарок учителям и воспитателям кофейные наборы (рост спроса в три раза) и сервизы (рост спроса в два раза). Спрос на наборы для приготовлению фондю вырос в три раза год к году, а на декантеры - в два раза, заключили в компании.

Сертификаты, косметика и подарочные наборы

Универсальным подарком для учителей и воспитателей остаются подарочные сертификаты. Так, на маркетплейсе Ozon продажи подарочных сертификатов в первые выходные октября выросли в пять раз по сравнению с предыдущими выходными. Такие сертификаты родители школьников чаще покупают от всего класса, тем самым увеличивая номинал подарка. В среднем на сертификаты тратят порядка 4 000 рублей. Самым популярным стал пополняемый подарочный сертификат Ozon, который позволит учителям выбрать любой подарок на площадке самостоятельно, сообщили ТАСС в компании.

Помимо сертификатов россияне активно приобретают разнообразные подарочные наборы для учителей: например, комплекты для организации рабочего пространства на столе, наборы ежедневников и канцелярских принадлежностей. Средний чек за такой подарок составляет в районе 2 000 рублей, добавляют в Ozon.

По данным Wildberries, еще одна популярная категория покупок в преддверии Дня учителя - это товары для красоты. За последние две недели спрос на бьюти-наборы вырос на 35% по сравнению с аналогичными неделями в 2020 году, а на различные парфюмерные наборы - в два раза.