Исследование: 77% россиян уверены, что отделы информбезопасности создают защиту от взлома

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Большинство россиян (77%) считают, что отдел информационной безопасности (ИБ) разрабатывает защиту от взлома для компаний. Об этом говорится в исследовании международного разработчика антивирусных программ ESET (текст имеется в распоряжении ТАСС).

"Большинство опрошенных (77%) уверены, что отдел информационной безопасности создает защиту для компаний от взлома. На втором и третьем месте версии о том, что они предотвращают кибератаки (74%) и борются с хакерами (67%)", - отмечается в документе.

По мнению 45% опрошенных, все организации должны следить за кибербезопасностью, в то время как 48% уверены, что это необходимо только крупным компаниям. Кроме того, 7% убеждены в том, что профессия специалиста по ИБ больше распространена за границей.

В соответствии с данными исследования, 41% респондентов считают, что средняя зарплата специалиста по кибербезопасности составляет от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. При этом треть опрошенных уверены, что сотрудники отделов ИБ получают от 100 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц.

"От обывателей оказалась скрыта одна очень важная функция подразделений ИБ - предотвращение внутренних угроз. Ведь, как показывает статистика, каждый третий сотрудник хотя бы раз вредил работодателю: копировал конфиденциальные данные, несанкционированно подключался к корпоративным ресурсам удаленно, уничтожал документы, использовал рабочее оборудование и ПО в личных целях. Зачастую ущерб становится следствием не злого умысла, а банальной невнимательности или незнания основ "цифровой гигиены". Поэтому особенно ценятся специалисты ИБ, которые занимаются просвещением коллег, тем самым минимизируя убытки организации от утечек данных и последствий заражения компьютерными вирусами", - приводятся в сообщении слова руководителя направления ESET Threat Intelligence Александра Пирожкова.

В онлайн-исследовании приняли участие более 1 тыс. совершеннолетних респондентов из городов-миллионников РФ.