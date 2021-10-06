Турагентство Friday.Travel объявило о приостановке деятельности

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Турагентство Friday.Travel (ООО "Санэкспресс") приостанавливает деятельность в связи с невозможностью исполнять обязательства, следует из сообщения на сайте компании.

"Уважаемые туристы и партнеры, в связи с невозможностью исполнения обязательств с 04.10.2021 ООО "Санэкспресс" вынуждено приостановить деятельность", - говорится в сообщении.

В объявлении также указан адрес для обращений по несостоявшимся турам.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) отметили, что Friday.Travel, ранее известный на рынке как "Санрайз", работал как турагент, хотя ранее "Санрайз" был туроператором и его давно нет в федеральном реестре. По данным "Вестника АТОР", Федеральная налоговая служба РФ приостановила операции по счетам ООО "Санэкспресс". Решение было принято по итогам проверки и из-за признания недостоверными сведений о юрлице, содержавшихся в ЕГРЮЛ.

По подсчетам "Вестника АТОР", пострадавшими в результате приостановки деятельности турагентства могут оказаться несколько сотен туристов, забронировавших туры через "Санэкспресс". Большинство опрошенных туроператоров сообщают о частично оплаченных турах. В сложившейся ситуации туристам следует связаться с компанией и выяснить, перечислены ли деньги за путевки туроператору и в каком объеме, объяснила руководитель правовой службы АТОР Надежда Ефремова.

"Если за тур внесена только часть, можно задать ему вопрос, как произвести доплату напрямую. Надо следовать рекомендациям и инструкциям агента по возврату - как подать заявление, в какие сроки и так далее. Заявление на возврат можно подать как лично, так и почтой. При почтовом отправлении необходимо использовать формат заказного письма с уведомлением о вручении и описью вложения", - сказала она.

Компания продавала туры по массовым направлениям. У "Санэкспресс" было несколько офлайн офисов, туры также можно было покупать онлайн. На сайте компании есть телефон, по которому можно связаться с офисами. 5 октября он уже не работал, добавили в АТОР.