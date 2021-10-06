Заммэра: Москва лидирует по объему выданных кредитов по программе "Семейная ипотека"

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Москва по итогам января-августа 2021 года стала лидером среди регионов РФ по объемам кредитования по программе "Семейная ипотека". За этот период в столице было выдано 5 376 кредитов на общую сумму 35,8 млрд рублей, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В январе-августе 2021 года в Москве было выдано 5 376 кредитов по программе "Семейная ипотека" на общую сумму 35,8 млрд рублей. По объемам кредитования Москва занимает первое место среди регионов России, на нее приходится 22% от общего объема выданных в Москве кредитов", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра столицы Владимир Ефимов, всего за восемь месяцев 2021 года московскими заемщиками было приобретено 327 тысяч кв. м жилья. "При средней цене за квадратный метр 184 тыс. рублей общая стоимость приобретенных помещений составила 60,2 млрд рублей. Средняя ставка кредитования по семейной ипотеке за восемь месяцев 2021 года составила 4,81%, что на 0,07 процентного пункта ниже среднероссийской ставки, средний срок кредитования - 257 месяцев", - приводятся его слова в сообщении.

По данным пресс-службы, наибольший спрос на семейную ипотеку в январе-августе 2021 года пришелся на март, когда в Москве было выдано 803 льготных кредита на общую сумму 5,3 млрд рублей, а всего по России - 7 127 семейных кредитов с объемом кредитования 23,07 млрд рублей. Более 88% объектов недвижимости по семейной ипотеке было приобретено по договору участия в долевом строительстве, 11,5% - по договору купли-продажи, два договора было заключено под индивидуальное жилищное строительство.

Отмечается, что расширение условий "Семейной ипотеки" с 1 июля 2021 года за счет включения в нее семей с одним ребенком привело к росту числа заявок на участие в программе и вызовет рост объемов кредитования.

"Включение в "Семейную ипотеку" первенцев значительно увеличило число потенциальных участников программы - по данным статистики, семей с одним ребенком практически вдвое больше, чем семей с двумя и более детьми. Другой причиной устойчивого интереса остается максимальная сумма кредита в 12 млн рублей, что актуально исходя из уровня цен на столичном рынке недвижимости", - процитировали в пресс-службе руководителя департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова.

О программе

"Семейная ипотека" действует с 2018 года. В рамках программы семьи с детьми, родившимися после 1 января 2018 года, могут взять ипотечный кредит по льготной ставке до 6%, максимальная сумма ипотеки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в остальных регионах - 6 млн рублей.

С 1 июля 2021 года программу распространили на семьи, в которых с начала срока действия программы родился первый ребенок. Помимо выдачи льготного кредита, "Семейная ипотека" позволяет рефинансировать действующий ипотечный кредит по льготной ставке при условии наличия в семье ребенка, рожденного после 1 января 2018 года, и соответствия ранее взятого кредита условиям программы.