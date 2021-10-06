В Киеве сообщили, что МВФ видит риски для госбюджета Украины из-за высоких цен на газ в ЕС

КИЕВ, 6 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) просит Киев разъяснить, насколько существенными являются фискальные риски для госбюджета Украины в связи с высокими ценами на газ, которые сложились на европейских рынках. Об этом сообщил глава Минфина Украины Сергей Марченко в интервью изданию "РБК-Украина", опубликованном в среду.

"Сейчас возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Это та история, которая требует дополнительных консультаций. <...> [Международный валютный] фонд интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в госсобственности", - отметил он.

Марченко сообщил, что этот и другие вопросы обсуждаются в рамках работы миссии МВФ на Украине, которая продолжается в "виртуальном" режиме.

Он добавил, что в МВФ понимают, что "непосредственно прямых бюджетных потерь может и не быть". Однако есть вероятность косвенных потерь в связи с финансовым состоянием компаний, которые работают на газовом рынке, а также тем, как будет проходить отопительный сезон в стране.

Марченко не захотел комментировать вопрос о том, что компания "Нафтогаз Украины" уже обратилась к правительству страны с заявлением, что ей не хватает собственных средств на закупку природного газа. "Я бы хотел видеть расчеты, чтобы принимать качественные и взвешенные решения. Вопрос не в том, что мы не хотим давать деньги из бюджета ["Нафтогазу"], а в том, что мы хотим понимать, <...> что происходит в этой сфере", - пояснил министр.

Ранее издание "Экономическая правда" сообщило, ссылаясь на свои источники, что компания "Оператор ГТС Украины" перечислит "Нафтогазу" около 50 млрд гривен (около $1,9 млрд) в счет оплаты за передачу в 2019 году оператору транзитной газовой инфраструктуры. По данным издания, часть этих средств будет направлена на закупку природного газа.