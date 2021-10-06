Технологический перерыв в порту Козьмино закончился

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Плановый технологический перерыв в порту Козьмино уже закончился, оба причала в работе. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"В Козьмино окно в отгрузках продолжалось немногим более суток, сейчас в работе оба причала, отгрузка идет с опережением графика на одну позицию", - сказал он.

В балтийских портах продолжает действовать штормовое предупреждение, но график отгрузок не нарушен, работы идут по фактической погоде.

В Новороссийске продолжается шторм, начавшийся 27 сентября. На внешнем рейде в ожидании улучшения погоды (по прогнозу - завтра к вечеру) стоят три нефтетанкера и пять танкеров под евродизель.

В Махачкале шторм закончился, порт открыт со вчерашнего вечера. Опаздывающих танкеров нет, отметил официальный представитель "Транснефти".

Прием в систему и поставки на НПЗ идут без существенных отклонений от плана.