Пассажиропоток в аэропорту Мурманска за девять месяцев вырос более чем на 30%

МУРМАНСК, 6 октября. /ТАСС/. Пассажиропоток аэропорта Мурманск за девять месяцев 2021 года вырос более чем на 30% по сравнению с доковидным 2019 годом. Аэропорт уже принял более 1 млн пассажиров в этом году, сообщили в среду в пресс-службе аэропорта.

"Всего за 9 месяцев текущего года обслужено 1 030 860 пассажиров, прирост к 2019 году составил 33,8%. Объем пассажиропотока в аэропорту Мурманск ставит новые рекорды. Ведь в 2019 году мы поздравляли миллионного пассажира в декабре", - говорится в сообщении. Представители аэропорта Мурманск также добавили, что за сентябрь 2021 года количество пассажиров выросло (по отношению к показателям 2019 года) на 43% и составило 127 321 человек.

С начала летнего сезона количество пассажиров, путешествующих через аэропорт Мурманска, существенно увеличилось. Наиболее востребованными и загруженными направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург. Помимо традиционных сезонных рейсов, к летнему расписанию добавились новые направления - Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. В октябре аэропорт Мурманск продолжит работать по летнему расписанию.