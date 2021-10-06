Песков: только непрофессионалы могут видеть вину России в ситуации с ценами на газ в ЕС

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Рост цен на газ в Европе связан с целым рядом факторов, но только непрофессионалы могут видеть в этом вину России, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы настаиваем, что никакой роли России в том, что происходит на газовом рынке в Европе, нет и быть не может. Россия выполняла, выполняет и будет выполнять - самым тщательным образом, последовательно - все взятые на себя по существующим контрактам обязательства", - подчеркнул он.

Представитель Кремля заметил, что причины кризиса заключаются в нескольких совпавших по времени факторах. "Но все это не связано с Россией. И только непрофессионалы, только люди, не понимающие сути происходящего, могут вообще как-то упоминать Россию в этом контексте", - указал Песков.

По его словам, сложившаяся в Европе ситуация связана с тем, как идет восстановление экономики после пандемии, а также с ростом потребления энергоресурсов и незаполненностью газовых хранилищ. "Статистика показывает, что они, действительно, заполнены меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - констатировал пресс-секретарь российского лидера.

Еще одна причина кризиса, продолжил он, вытекает из существенного снижения ветрогенерации в Европе. "Это тоже связано просто с климатическими изменениями - там штили, и мало вырабатывается [энергии] ветрогенерацией", - заметил Песков.

Он добавил, что есть и ряд других факторов, которые "просто соединились воедино". "Меньше газа поступает на спотовый рынок", - пояснил, в частности, Песков.

О ситуации с газом в Европе

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового рекорда, превысив сначала $1 500, а затем и $1 600 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. В максимуме утром цена достигала $1 606 за тыс. куб. м. После такого значения данный показатель начал корректироваться.

Стоимость газа в Европе растет, несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 года будет холодной и снежной.